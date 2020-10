Lebenstedt. Ein Papiercontainer ist am Schäferkamp in Lebenstedt in Brand geraten. Der Container wurde zerstört.

Papiercontainer brennt am Schäferkamp in Salzgitter

Ein Papiercontainer ist am Mittwoch gegen 0.35 Uhr am Schäferkamp in Lebenstedt in Brand geraten. Die Feuerwehr, so die Polizei, habe den Brand gelöscht, allerdings sei der Container zerstört worden. Zur Schadenshöhe könne sie derzeit keine Angaben machen.

red