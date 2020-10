Audi-Fahrer beschädigt Außenspiegel eines VW Golf

Salzgitter. Der Fahrer eines silbernen Audi hat am Freitagabend gegen den Außenspiegel eines Golf getreten. Der Fahrer des Golf hatte ihn zuvor angehupt.

Zu einer Sachbeschädigung nach einer Auseinandersetzung zu ordnungsgemäßem Überholen im Straßenverkehr ist es am späten Freitagabend im Watenstedter Weg in Salzgitter gekommen. Wie die Polizei mitteilt, waren zwei Verkehrsteilnehmer unterschiedlicher Ansicht über ein Überholmanöver des einen, was dazu führte, dass dieser gegen den Außenspiegel des anderen trat.

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes kam es zum Treffen der beiden Verkehrsteilnehmer

Gegen 21.30 Uhr war ein 61-jähriger Salzgitteraner mit seinem VW Golf auf der Peiner Straße in Richtung Salder unterwegs als ihn ein anderer Verkehrsteilnehmer überholte. Der 61-Jährige sah eine Verkehrsordnungswidrigkeit in dem Manöver und signalisierte dem Überholenden dies durch Betätigung der Lichthupe.

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Watenstedter Straße trafen sich die beiden wieder. Der angehupte sprach den 61-Jährigen an. Der jedoch quittierte die Ansprache mit Schweigen. Daraufhin trat der Mann, der zuvor den Golf überholt hatte, gegen den Außenspiegel desselben. Der Mann flüchtete.

Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer eines silbernen Audi und bittet etwaige Zeugen des Geschehens, sich mit der Dienststelle in Salzgitter in Verbindung zu setzen.

red