Lebenstedt. Unbemerkt hat ein bis dato noch nicht ermittelter Taschendieb eine Frau in der Lebenstedter Innenstadt bestohlen. Sie bemerkte die Tat zu spät.

Taschendiebstahl in Lebenstedt – Polizei bittet um Hinweise

Eine 35-jährige Salzgitteranerin ist am Freitagnachmittag in der Lebenstedter Innenstadt bestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, bemerkte das Opfer die Tat selbst nicht.

Der Täter schaffte es unbemerkt an die Geldbörse des Opfers

Gegen 15 Uhr am Freitag war die Frau aus Salzgitter in der Lebenstedter Innenstadt einkaufen. In einem Bekleidungsgeschäft schaffte es ein Taschendieb, der Frau unbemerkt das Portemonnaie aus ihrer Handtasche zu entwenden.

Er oder sie stahl circa 130 Euro Bargeld aus dem Portemonnaie und ließ es in dem Laden zurück. Eine andere Kundin fand die Geldbörse und übergab sie der bestohlenen Person. Erst jetzt merkte die 35-Jährige, was geschehen war.

Die Polizei bittet etwaige Zeugen des Geschehens, sich mit ihr in Verbindung zu setzen.

red