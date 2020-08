Stiche über Stiche...

Insektenstiche sind eine wirklich unangenehme bis schmerzhafte Angelegenheit. Nachdem einer unserer Zwillingssöhne kürzlich von einer Hummel, die sich unter seinen Sonnenhut verirrt hatte, gestochen wurde – ja, auch Hummeln können entgegen einer weit verbreiteten Meinung tatsächlich stechen – hat es vergangene Woche seinen Bruder erwischt: Eine Wespe wollte auch von seinem Eis schlecken, landete eine reflexartige Handbewegung später an seinem Kinn und hinterließ dort tief in der empfindlichen Kinderhaut ihren Stachel. Es flossen viele große Tränen, mit einer Pinzette konnte der Stachel schließlich entfernt werden. Gebetsmühlenartig erzähle ich unseren Kindern, dass sie nicht hektisch oder gar panisch werden dürfen, wenn sich Wespen nähern. An das, was ich sage, halte ich mich natürlich auch selbst. Und dennoch hat eine dieser in diesem Sommer besonders aggressiv auftretenden Wespen mich gestochen. Vielleicht war sie auch einfach nur irritiert, weil ich nicht wie so viele Mitmenschen herumgefuchtelt habe. Und jetzt, zum Ende des Sommers hin, auch noch das: An gleich vier Stellen habe ich Mückenstiche zu beklagen. Auch wenn ich den Sommer wirklich mag, ich bin froh, dass sich die Saison der Stechtiere langsam aber sicher dem Ende neigt.

