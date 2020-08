Das sind die Salzgitteraner Blitzer der nächsten Woche

Mit Tempokontrollen muss in der Zeit vom 31. August bis 6. September in diesen Stadtteilen von Salzgitter gerechnet werden: Lichtenberg und Lebenstedt. Das teilt die Stadt Salzgitter mit. Um die Verkehrssicherheit in der Stadt Salzgitter und im Landkreis Wolfenbüttel langfristig zu erhöhen, teilen die beiden Verwaltungen wöchentlich die Einsatzstellen mit.

Im Nachbarkreis

Im Kreis Wolfenbüttel sind die Radarfahrzeuge der Straßenverkehrsabteilung vom 31. August bis zum 6. September in diesen Orten im Einsatz: Wolfenbüttel. Heere, Elbe, Börßum, Cramme, Baddeckenstedt, Dorstadt, Sickte, Dahlum, Erkerode, Kneitlingen, Kissenbrück, Ohrum und Wittmar. Beide Verwaltungen weisen darauf hin, dass die Reihenfolge der Orte nichts über den jeweiligen Tag des Einsatzes aussagt. Je nach Bedarf und Situation könnten die Einsatzorte spontan gewechselt werden.

red