Mitglieder wählen Salzgitteraner zum Vize im TV38-Trägerverein

TV38, der Bürgerfernsehsender für Südost-Niedersachsen, ist für die Verlängerung seiner Lizenz, die Ende März 2021 ausläuft, auf klarem Kurs. Das machte die Mitgliederversammlung des Trägervereins TV38 e.V. Ende vergangener Woche in der Sendezentrale Wolfsburg deutlich, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

„Mehr Programm, vor allem von Bürgern als ehrenamtliche Fernsehschaffende, mehr Kooperationen mit Partnern aus der Region, mehr Drittmittel – diese Trends haben wir mit Vorstand, Geschäftsführung und Team eingeleitet. Hier werden wir nicht lockerlassen, jede Initiative ist willkommen. Unser Ziel ist die weitere Lizenz, Bürgerfernsehen bleibt für Medien- und Meinungsvielfalt unerlässlich, gerade jetzt in Zeiten voller Veränderungen“, wird Vorstandsvorsitzender Fred Bärbock, der in seinem Amt bestätigt wurde, in der Mitteilung zitiert.

Namensänderung des Standortes Salzgitter

Zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden wurde der bisherige Beisitzer Gerrit Jobst aus Salzgitter gewählt. Sven-David Müller aus Braunschweig wählten die Mitglieder zum neuen Beisitzer und damit Vorstandsmitglied.

Zudem stimmten die Mitglieder über zahlreiche Anträge ab, so auch zur Namensänderung des Standorts und Nutzerzentrums Salzgitter. Das heißt jetzt TV38-Studio Salzgitter. Von hier aus wird verstärkt die ehrenamtliche Filmarbeit des Sendegebiets Südost-Niedersachsen von Harz bis Heide koordiniert.

red