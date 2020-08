38-Jähriger schlägt Frau auf offener Straße in Salzgitter

Salzgitter. Die Polizei ermittelt in einem Fall der Körperverletzung, der sich am Samstag auf der Albert-Schweitzer-Straße in Salzgitter ereignet hat.

Bedroht und beleidigt hat ein 38-Jähriger nach Polizeiangaben eine ein Jahr ältere Frau am Samstag gegen 17.50 Uhr an der Albert-Schweitzer-Straße. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung habe der Mann dem Opfer eine Plastikflasche auf den Kopf und mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen. Danach habe der Täter die 39-Jährige an den Haaren gezogen und mehrfach mit der Faust in ihr Gesicht, auf Rücken und Oberkörper geschlagen.

Als die Frau schließlich durch die körperliche Einwirkung zu Boden fiel, schlug und trat der Täter weiter auf sie ein, so die Polizei. Dann sei ein Zeuge dazwischengegangen und der Mann sei in unbekannte Richtung geflüchtet. Die Frau sei leicht verletzt worden.