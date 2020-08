Stadt Salzgitter: Nur Fachleute sollten Wespennester beseitigen

Salzgitter. Was tun, wenn sich am Haus ein Wespen- oder Hornissennest befindet? Die Untere Naturschutzbehörde der Stadt Salzgitter informiert.

Jedes Jahr in den Sommermonaten – mit Beginn der Grillsaison oder pünktlich zum ersten Sommerfest im Garten – tauchen sie auf, die schwarz-gelben und mitunter sehr wehrhaften Insekten. Die Untere Naturschutzbehörde der Stadt Salzgitter hat nach eigenen Angaben das Merkblatt „Wespen, Hornissen und Co.“ erstellt, in dem beschrieben wird, was zu beachten ist, wenn die Tiere allzu lästig und manchmal auch gefährlich werden.

Die Behörde bittet die Bürgerinnen und Bürger darum, nach Möglichkeit Fachleute mit der Beseitigung von Wespen- oder Hornissennestern zu beauftragen. Denn Hornissen, alle heimischen Hummeln und (Wild-)Bienenarten sowie einige völlig ungefährliche Grab- und Blattwespen gehörten zu den durch das Naturschutzrecht besonders geschützten Tierarten. Sie dürften nur in begründeten Ausnahmefällen nach Erteilung einer Ausnahmegenehmigung umgesiedelt oder getötet werden.

Für eine solche Genehmigung sei die Naturschutzbehörde zuständig. Alle anderen Wespenarten – darunter auch die manchmal lästig werdenden Vertreter – unterlägen dem allgemeinen Schutz des Niedersächsischen Naturschutzgesetzes: Ihre Beseitigung bedürfe keiner Genehmigung, jedoch dürften ihre Nester nicht ohne vernünftigen Grund beschädigt oder zerstört werden.

Da die einzelnen Arten mitunter nur von Fachleuten unterschieden werden könnten, sollte in Zweifelsfällen eine Begutachtung durch einen Mitarbeiter der Unteren Naturschutzbehörde erfolgen. „Hierbei kann dann auch über die Notwendigkeit beziehungsweise praktische Möglichkeit einer Umsiedlung oder Beseitigung entschieden werden“, heißt es. Die Feuerwehr sei nicht für die Beseitigung von Wespennestern zuständig.

Die Ansprechpartner bei der Unteren Naturschutzbehörde sind unter (05341) 8393695 und -3421 oder per E-Mail: kerstin.haempke@stadt.salzgitter.de und moritz.mocek@stadt.salzgitter.de erreichbar. Zu finden ist das Merkblatt auf der Internetseite der Stadt unter https://www.salzgitter.de/leben/downloads/Wespen.pdf

red