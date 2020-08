Mann filmt Unfallstelle in Engelnstedt

Ein PKW ist am Dienstag gegen 9.15 Uhr auf der Peiner Straße Richtung Broistedt mit einem Ampelmast auf einer Verkehrsinsel kollidiert. Der 61-jährige Fahrer, so die Polizei, sei aufgrund einer körperlichen Beeinträchtigung zu früh in die Erhard-Straße eingebogen und sei leicht verletzt worden. Schaden: etwa 22.500 Euro. Die Unfallstelle, so beklagt die Polizei, habe ein 45-Jähriger im Vorbeifahren mit seinem Mobiltelefon gefilmt. Das Telefon sei sichergestellt worden. Gegen den Fahrer sei ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet worden.

