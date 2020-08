Salzgitter. Die Wasserentnahme aus allen Oberflächengewässern in Salzgitter ist ab sofort untersagt. Die Wasserqualität soll sich nicht verschlechtern.

Wasserentnahme in Salzgitter ist ab sofort verboten

Die Entnahme von Wasser aus Oberflächengewässern im Stadtgebiet Salzgitter ist mit sofortiger Wirkung und bis auf Weiteres untersagt, so die Untere Wasserbehörde in einer Mitteilung. Ausgenommen sind demnach die Entnahmen mit gültiger wasserrechtlicher Erlaubnis.

Anhaltende Trockenheit sorgt für niedrige Wasserstände

Grund: die anhaltende Trockenheit und die geringen Niederschläge, durch die sich in den Gewässern sehr niedrige Wasserstände eingestellt haben. Das Verbot solle verhindern, dass es zu einer Verschlechterung der Wasserqualität in den Oberflächengewässern durch Wasserentnahmen komme, so die Verwaltung. Die Allgemeinverfügung ist auf der Internetseite der Stadt Salzgitter einsehbar unter der Adresse www.salzgitter.de

red