Rotary-Club spendet 1000 Euro für Destedter Jugendorchester

Der Rotary-Club Wolfenbüttel-Salzgitter fördert die Musik und das Musizieren, konkret das Akkordeon-Jugendorchester Destedt im Landkreis Wolfenbüttel. Es wurde laut Pressemitteilung im Jahr 1975 gegründet. Der Verein widmet sich dem Orchesterspiel und versucht Kindern Jugendlichen und Erwachsenen, eine gemeinsame sinnvolle Freizeitbeschäftigung zu bieten.

Zirka 30 Akkordeonspieler, davon sind zehn Jugendliche, spielen zu verschiedenen Veranstaltungen wie Bällen, Betriebs-, Zelt- und Familienfesten. Auch Fahrten zu weit entfernten Auftrittsorten runden das Freizeitangebot des Orchesters ab, heißt es weiter. In diesem Jahr mussten etliche der gebuchten Veranstaltungen abgesagt werden. Dem Orchester entgingen damit wichtige Auftrittsgagen, die für geplante Investitionen zur Verfügung stehen sollten.

Der Unterricht konnte aber dank digitaler Medien weitergeführt werden und ist nach anfänglicher Skepsis bei allen sehr gut angekommen,. berichtet der Club weiter. Aktuell wird unter Einhaltung aller Vorgaben für einzelne Stimmen des Orchesters eine wöchentliche Stimmprobe in kleinen Gruppen angeboten. Seit vielen Jahren gibt es eine Kooperation mit der Destedter Grundschule, an der eine Akkordeon-AG im Rahmen der Ganztagsschule oder auch im Vormittagsbereich angeboten wird.

Eine der nötigen Investitionen war die Modernisierung und Reparatur der Akkordeons, die für die Grundschule in Destedt genutzt wurden. Hier konnte der Rotary-Club Wolfenbüttel-Salzgitter mit seinem Präsidenten Helmut Hennicke helfen. Hennicke übergab einen Scheck über 1000 Euro an den Vorsitzenden des Akkordeon- Orchesters – für die Reparaturen. Mit großer Dankbarkeit nahm Jens Voges den Scheck entgegen und bedankte sich bei den Rotariern für ihr Engagement, so der Club.

Der wurde 1963 gegründet und hat rund 50 Mitglieder. Sie engagieren sich im aktuellen rotarischen Jahr unter dem Motto „Rotary eröffnet Möglichkeiten“ wieder für den guten Zweck. Im Präsidentenjahr von Helmut Hennicke sollen vorrangig Kulturschaffende unterstützt werden. Ebenso gibt es Unterstützung für junge Forscher in Braunschweig und einige „Hands-on-Projekte“, wie zum Beispiel die Errichtung von Notfallorientierungspunkten im Elm.

red