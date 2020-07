Polizei Salzgitter erwischt drei Fahrer unter Drogeneinfluss

Die Polizei hat am Dienstag drei Fahrer kontrolliert, die alle unter Drogeneinfluss standen: einen 40-Jährigen auf der Swindonstraße in Lebenstedt am gegen 13.45 Uhr, eine 47-Jährige am Schlopweg in Salzgitter-Bad gegen 15 Uhr sowie einen 23-Jährigen am Westerholzweg in Hallendorf gegen 17.20 Uhr. Ein Drogenschnelltest habe erste Vermutungen der Polizei bestätigt, heißt es in der Mitteilung. Eine Blutprobe sei für alle drei angeordnet werden. Die Weiterfahrt sei allen untersagt worden.

red