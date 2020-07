Streit in Salzgitter-Ringelheim eskaliert

Zwei 17-jährige Männer gerieten am Montagabend gegen 20.15 Uhr an der Bahnhofstraße in Streit, wie die Polizei in einer Meldung mitteilt. Die Gründe für den Konflikt sind noch unklar. Als der Streit eskalierte, habe einer der Männer seinem Kontrahenten mehrfach ins Gesicht geschlagen. Dieser sei daraufhin zu Boden gegangen, danach habe der Verursacher noch mehrfach auf den am Boden liegenden Mann eingetreten. Hierdurch wurde der Mann verletzt. Die Polizei leitete gegen den Verursacher ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

