Drei PKW und ein Carport bei Brand in Gebhardshagen beschädigt

Aus derzeit ungeklärter Ursache ist ein PKW, der in einer Auffahrt eines Hauses in der Straße Dotterbruch stand, in der Nacht zu Montag in Vollbrand geraten. Das Feuer, das gegen

1.20 Uhr ausbrach, griff im weiteren Verlauf auf eine angrenzende Garage über und zerstörte dort zwei weitere Fahrzeuge, schreibt die Polizei. Die alarmierten Feuerwehren konnten verhindern, dass die Flammen auf das nahe gelegene Wohnhaus übergreifen. Bei dem Feuer wurde nach bisherigem Ermittlungsstand niemand verletzt. Es entstand jedoch ein Sachschaden von mindestens 100.000 Euro. Derzeit ermittelt die Polizei die Brandursache. Zeugenhinweise an die Polizei unter (05341) 18970.

red