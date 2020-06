Polizei warnt Salzgitteraner Senioren vor dem Enkeltrick

In Salzgitter haben erneut unbekannte Täter versucht, Geld von vorwiegend älteren Einwohnern zu ergaunern, das berichtet die Polizei. So wurde am Dienstag ein älteres Ehepaar in Heere mehrfach von angeblichen Polizeibeamten angerufen. Durch geschickte Gesprächsführung brachte der angebliche Polizeibeamte das Ehepaar dazu, Geld von der Bank abzuheben und auf Anweisung das Geld an einem bestimmten Platz zu deponieren. Glücklicherweise beobachtete dies ein Zeuge und er informierte die „echte“ Polizei, so dass das Geld gesichert werden konnte.

Ebenfalls am Dienstag ist eine 81-jährige Seniorin aus Salzgitter um einen größeren Geldbetrag betrogen worden. Hier riefen angebliche Enkelkinder an, täuschten eine Notlage vor und ergaunerten so einen größeren Geldbetrag. In beiden Fällen wurden die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen.

Tipps der Polizei

Die Polizei rät: „ Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen den Dienstausweis. Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus. Wichtig: Lassen Sie den Besucher solange vor der abgesperrten Tür warten.“ Die Polizei bitte niemals um Geldbeträge.

Weiter schreibt die Polizei: „Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht selber mit Namen melden. Raten Sie nicht, wer anruft, sondern fordern Sie Anrufer grundsätzlich dazu auf, ihren Namen selbst zu nennen. Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte wissen kann. Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis. Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen.“