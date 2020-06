Scharfe Sache

Also Dose auf, Oliven raus und rein in den Mund. „Papa, brennt, Papa brennt“, rief der Sohnemann daraufhin einige Sekunden später.

Mein drei Jungs lieben Oliven. Warum, kann ich nicht sagen, aber vor allem grüne Oliven haben es ihnen angetan. Gerne dürfen sie auch gefüllt sein. In der vergangenen Woche haben sie ratzfatz gleich eine ganze riesige Dose grüne Oliven – gefüllt mit Paprika – leergefuttert. Die Eltern hatten da das Nachsehen. Aber wir konnten es verkraften. Es ist doch eine Freude, wenn der Nachwuchs nicht ausschließlich auf Süßkram steht. Anfang dieser Woche besorgte ich in Lebenstedt dann Nachschub. Selbstsicher griff ich zur Dose mit den gefüllten Oliven. Natürlich die grünen. Wobei schwarze Oliven ohnehin eher selten gefüllt sind. Zuhause machte sich bei einem unserer Zwillinge schon beim Anblick der Dose Heißhunger breit, ebenso wie beim Papa. Also Dose auf, Oliven raus und rein in den Mund. „Papa, brennt, Papa brennt“, rief der Sohnemann daraufhin einige Sekunden später. Und ja, bei mir brannte es auch, Feuer hätte ich spucken können. Denn statt Paprika fanden sich in den gefüllten Oliven Peperoni. Glücklicherweise hatte ich auch noch Ayran eingekauft. Das Joghurt-Getränk ließ die gefühlten Flammen schnell erlöschen. Und beim nächsten Mal liest der Papa auch das Kleingedruckte auf der Verpackung. Ganz bestimmt.

Diskutieren Sie auf Facebook unter Salzgitter Zeitung oder mailen Sie an