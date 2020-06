Tödlicher Unfall bei Salzgitter – Auto komplett zerstört

Am frühen Mittwochmorgen hat es bei Salzgitter einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Eine Person ist tödlich verunglückt.

Salzgitter. In den frühen Stunden des Mittwochmorgen ist ein Mensch bei einem Unfall auf der B 248 tödlich verunglückt. Der Fahrer wurde aus dem Auto geschleudert.

Am frühen Mittwochmorgen gegen 0.40 Uhr hat es auf der Bundesstraße 248 bei Salzgitter-Barum einen tödlichen Verkehrsunfall gegeben. Wie Matthias Pintak, Pressesprecher der Polizei Salzgitter, mitteilt, ist ein Auto aus noch ungeklärter Ursache bei einer leichten Rechtskurve von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Das Fahrzeug war aus Leinde kommend in Fahrtrichtung Salzgitter-Barum unterwegs.

Das Auto ist in zwei Hälften gerissen

Der Aufprall war so schwer, dass das Auto in zwei Teile gerissen wurde. Der Fahrer des Fahrzeugs wurde aus dem Auto geschleudert und starb an der Unfallstelle. Die Leiche des Verunfallten wurde von der Spurensicherung sichergestellt. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

Am frühen Mittwochmorgen hat es bei Salzgitter einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Eine Person ist tödlich verunglückt. Foto: Rudolf Karliczek

Schwierige Bergung durch großes Trümmerfeld

Die Bergung gestaltete sich für die Feuerwehren schwierig, wie Simon Rebel, Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr Salzgitter, mitteilt: Die Trümmerteile waren großräumig entlang der Bundesstraße verteilt. Die Wehren leuchteten die Unfallstelle aus und suchten sie ab, um auszuschließen, dass sich weitere Personen in dem Auto befunden haben.