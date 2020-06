Salzgitter: 65-Jähriger mit Flasche auf den Kopf geschlagen

An einer Grillecke an der Chemnitzer Straße in Salzgitter eskalierte am Samstagabend ein Streit – und mündete in einer gefährlichen Körperverletzung (Symbolbild).

An einer Grillecke an der Chemnitzer Straße in Salzgitter eskalierte am Samstagabend ein Streit – und mündete in einer gefährlichen Körperverletzung. Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, gerieten zwei Männer aneinander. Ein 45-Jähriger schlug daraufhin einem 65-Jährigen eine Bierflasche auf den Kopf.

Beschuldigter flüchtet vor Polizei

Der Beschuldigte flüchtete noch vor dem Eintreffen der Polizei vom Tatort. Ein entsprechendes Strafverfahren kommt dennoch auf ihn zu: Der 45-Jährige ist polizeilich bekannt. Das 65-jährige Opfer erlitt durch den Schlag eine Platzwunde und wurde im Krankenhaus behandelt. feu