Waldfriedhof Salzgitter-Bad: Gräber werden geräumt

Salzgitter-Bad. Ein Mann möchte das Grab seines vor 30 Jahren verstorbenen Vaters auf dem Waldfriedhof in Salzgitter-Bad besuchen. Doch das wird gerade geräumt.

Die Grabsteine und Gräber befinden sich auf Wiesen und zwischen Bäumen. Der Waldfriedhof in Salzgitter-Bad ist ein friedlicher Ort, an dem man diejenigen betrauern kann, die hier ihre letzte Ruhe gefunden haben. Doch so friedlich ist es hier nicht immer. Zumindest nicht, wenn die Bagger anrollen.

Eberhard Muras ist 70 Jahre alt und wohnt schon seit 1966 nicht mehr in Salzgitter. Immer, wenn er mit seiner Frau Urlaub im Harz macht, besucht er die Gräber seiner Eltern. Doch als er kurz vor Pfingsten das Grab seines Vaters sucht, kann er es nicht finden. Denn anstelle des Grabes stehen hier Bagger. Muras sagt: „Das hat mich wirklich kalt erwischt.“

Die Räumung nach 30 Jahren ist normal

Muras’ Vater wurde 1989 beerdigt. Das Nutzungsrecht für ein Grab beträgt 30 Jahre, bei Urnengräbern 20 Jahre. Es kann auf einen Antrag hin verlängert werden, doch ansonsten ist die Räumung nach 30 Jahren üblich. „Es werden Grabeinfassung und Grabstein sowie der Bewuchs entfernt und begrünt. Es erfolgt mithin nur eine oberirdische Räumung. Die Angehörigen haben die Möglichkeit, vorher den Grabstein selber abzuräumen, um diesen zu behalten“, teilt die Stadt auf Anfrage unserer Zeitung mit.

Eberhard Muras erzählt: „Ich wusste, dass die Gräber nach 30 Jahren geräumt werden. Das ist auch völlig in Ordnung. Allerdings dachte ich, man würde mich persönlich benachrichtigen, bevor das passiert.“

Angehörige werden nicht persönlich benachrichtigt

Persönliche Benachrichtigungen erfolgen generell nicht, wie die Stadt bestätigt. Drei Monate vor der Räumung gibt es eine Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt und ein Hinweis in dieser Zeitung. Zusätzlich werden Hinweisschilder an den jeweiligen Gräbern angebracht.

Doch Muras lebt in Bremen und liest weder die Salzgitter Zeitung noch hat er das Grab in den letzten drei Monaten besucht. Auch die Friedhofsgärtnerei, die er die letzten 30 Jahre mit der Grabpflege beauftragt hatte, versäumte es, ihm die Räumung mitzuteilen. Hierfür entschuldigte sie sich.

Eberhard Muras weiß, dass niemand einen Fehler gemacht hat. Trotzdem hätte er sich eine Benachrichtigung gewünscht. „Ich war traurig und betroffen. Nicht darüber, dass mein Vater tot ist. Doch der Umgang mit der Verwaltung stört mich“, erzählt er. „Wäre ich über die Räumung benachrichtigt worden, wäre ich gerne mit meiner Familie nochmal nach Salzgitter gekommen, um ein letztes Mal gemeinsam vor Ort zu gedenken.“