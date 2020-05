Kita-Leiterin aus Salzgitter: „Nerven von Eltern liegen blank“

Heike Rath (links) ist Leiterin des evanglisch-lutherischen Kinder- und Familienzentrums „Die Stiftsmäuse“ in Salzgitter-Thiede. Katharina Pulke ist Pfarrerin der evangelisch-lutherischen Stiftskirche Steterburg. Die beiden Frauen bitten Eltern in Corona-Zeiten um Verständnis dafür, dass es nur eine eingeschränkte Zahl an Notbetreuungsplätzen gibt.