Brand in Gebhardshagen: Reetdach fängt Feuer

Am Donnerstagabend rückte die Feuerwehr zu einem Brand in das Industriegebiet in Gebhardshagen aus. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Wie ein Feuerwehrsprecher mitteilt, hätte es aber deutlich schlimmer kommen können: Ein Reetdach hatte Feuer gefangen. „Wenn sich die Flammen bei so einem Dach ins Innere ausbreiten, ist das unheimlich schwer zu löschen. Das war hier Gott sei dank nicht der Fall.“

Keine Menschen in Gefahr

Als die Wehrleute eintrafen, schlugen die Flammen rund zwei Meter in die Höhe. Das Reetdach brannte aber nur an der Oberfläche. Menschenleben waren laut Feuerwehr zu keiner Zeit in Gefahr. Zur Brandursache konnte der Sprecher noch nichts sagen. red