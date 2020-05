Die Besatzung eines Rettungswagens versorgte die Kopfplatzwunde eines Mannes in Lebenstedt.

Lebenstedt. Zweimal rückte die Polizei Salzgitter nach eigenen Angaben am Wochenende wegen häuslicher Gewalt aus..

Häusliche Gewalt in Salzgitter: Frauen beißen und schlagen

So kam es in einer Wohnung am Schäferkamp zu Streitigkeiten zwischen einem 23-jährigen Ehemann und seiner 21-jährigen Frau. Die Frau habe den Mann im Gesicht gekratzt und mit einem Glas auf den Kopf geschlagen. Die Kopfplatzwunde hätten Kräfte des angeforderten Rettungswagens ambulant versorgt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Im zweiten Fall habe eine 41-Jährige am Samstag gegen 20.20 Uhr ihren 48-jährigen Lebensgefährten mehrfach in den Arm gebissen. Nachdem das alkoholisierte Opfer freiwillig das gemeinsame Haus in Salzgitter-Bad verlassen habe, habe es sich im weiteren Verlauf jedoch zunehmend aggressiv verhalten. Einem Platzverweis habe der Mann nicht Folge geleistet, daher sei er ins Polizeigewahrsam gekommen.