Musik vom Dach – und Baddeckenstedt tanzt

Man hört förmlich seine Augen leuchten, wenn er erzählt. Timo Vree (30) hat Musik in Baddeckenstedt aufgelegt, und die Reaktion der Leute haut ihn heute noch um. Sie haben mit angezündeten Feuerzeugen auf den Straßen gestanden und mitgesungen, erzählt er, und ältere Paare haben die zwei Stunden seines Konzerts in den Gärten getanzt. Es war mit einem Wort: der Hammer.

Vree hatte das Dachkonzert vorher bei der Polizei und bei den Nachbarn angemeldet. Er arbeitet auch als DJ Timovree und verfügt daher über eine professionelle Musik-Anlage, die für den guten Zweck zum Einsatz kam. Für den Zusammenhalt bei Corona, das war sein Motto, und die Idee kam einerseits, weil Hochzeiten und andere Feiern, bei denen er sonst auflegt, abgesagt wurden – andererseits hat er es sich aus Italien abgeguckt, wo schon seit einiger Zeit solche Privatkonzerte den Gemeinsinn stärken sollen. Er habe sich gedacht: Warum nicht auch in Baddeckenstedt für die Leute, die jetzt in der Corona-Krise eine schwere Zeit haben, allein oder sogar einsam sind.

„Das Wetter war perfekt“, erinnert er sich. Und so ging es am Freitag um 18 Uhr los. Bekanntestes Beispielstück der Balkonkonzerte ist Beethovens glühend enthusiastische Ode an die Freude („alle Menschen werden Brüder“), und die war dann auch gleich das erste Stück, das Vree über den Dächern von Baddeckenstedt erschallen ließ.

Über Facebook und andere Kanäle konnten die Baddeckenstedter Musikwünsche äußern. Meistens handelte es sich um Pop- und Schlagerstücke, die den Ort Freitagabend ein Stück glücklicher machen sollten, und Vree hat alle abgearbeitet, versichert er. Abschließend spielte der 30-Jährige „We are the world“, ein Stück, das alle zu Solidarität – hier mit Aids-Opfern – aufruft.

„Ich habe nicht damit gerechnet, dass das so gut ankommt – dass es so schön wird, wie es war“, sagt Vree, der viele Lob für seine Idee bekam, überwältigt. Nun will er auf jeden Fall noch einmal solch ein Konzert spielen, doch noch ist nicht klar, wann es und ob es in einem anderen Ort stattfindet. Vree: „Das muss alles noch abgesprochen werden.“

Nun hofft er, dass einige DJ-Kollegen sich der Idee in anderen Orten anschließen und vielleicht für ältere Menschen spielen, „damit sie ein bisschen Spaß haben“.

