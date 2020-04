KVG-Busse fahren in Salzgitter ab Montag wieder regulär

Ein Bild aus normaleren Tagen: Viele Kunden steigen in den KVG-Bus an der Konrad-Adenauer-Straße.

Der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) in der Region wird seit Montag wieder schrittweise hochgefahren. Das hat auch Folgen für die Nutzbarkeit von Bussen und Bahnen im Stadtgebiet Salzgitters.

So fahren die Linienbusse der Kraftverkehrsgesellschaft Braunschweig (KVG) in Salzgitter und Wolfenbüttel nach dem Samstagsfahrplan. Da derzeit an der Ostfalia lediglich der Notbetrieb stattfindet, wurde die Semester-Linie 615 (Salzgitter) eingestellt. Weiterhin zu erreichen ist nach Mitteilung des Verkehrsverbunds Region Braunschweig die Linie 612 mit der Haltestelle Calbecht/Engerode.

Weil der Schulbetrieb allmählich wieder beginnt, die Allgemeinbildenden und die Berufsbildenden Schulen ab Montag, 27. April, für die Abschlussklassen wieder öffnen und ab Montag, 4. Mai, schrittweise weitere Jahrgänge der Allgemeinbildenden Schulen folgen, fährt auch die KVG wieder hoch. So kündigte Pressesprecher Michael Thiesies gestern gegenüber unserer Zeitung an, dass der Schulbusbetrieb in Salzgitter ab Montag weitestgehend wieder im Normalbetrieb laufe. Einzige Ausnahme bilde die Linie 601 nach Braunschweig.

Zeitgleich soll auch der übliche Linienverkehr der KVG wieder komplett starten. Allerdings entfalle auch hier die Linie 601 und der Busverkehr ende um 22 Uhr, da auch die Gastronomie weitgehend geschlossen sei, betonte Thiesies.

Der Sprecher weist nachdrücklich darauf hin, dass Buskunden ihre Fahrausweise bei sich tragen müssten. Thiesies erklärte, ab morgen gebe es Einstiegskontrollen an Schwerpunkthaltestellen. Bustickets seien nicht in den Bussen,, aber etwa an den Fahrkartenautomaten der Bahn oder der Mobiltätszentrale in Lebenstedt erhältlich. „Wir arbeiten derzeit daran, dass Tickets wieder in den Linien zu bekommen sind“, sagte Thiesies.

Der Sprecher geht vorerst nicht davon aus, dass es in den KVG-Bussen demnächst eine Mundschutz-Pflicht gebe. Zugleich würde den Kunden aber dringend empfohlen, Masken zum Mund-Nasen-Schutz zu tragen

Auch die Deutsche Bahn (DB) passt sich den Einschränkungen durch den Corona-Virus an. So wird die Regionalbahn (RB) 44/48 zwischen Braunschweig und Lebenstedt montags bis freitags im Stundentakt, samstags und sonntags im Zweistundentakt verkehren – die letzte Fahrt ist ab Braunschweig um 19.19 Uhr.

Die RB 46 zwischen Braunschweig, Ringelheim, Seesen und Herzberg fährt montags bis freitags im Stundentakt, samstags und sonntags zweistündlich – die letzte Fahrt ist ab Braunschweig um 20.05 Uhr. Die Fahrten der RB 44 um 9.15 und 14.15 Uhr ab Salzgitter nach Braunschweig sowie um 8.19 und 13.19 Uhr ab Braunschweig entfallen – als Ersatz fahren Busse der Firma Mundstock.