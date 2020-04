Jägerschaft Salzgitter bittet: Keine jungen Wildtiere berühren

Die Jägerschaft Salzgitter weist in einer Pressemitteilung darauf hin, kein Wildtierkind zu berühren oder gar mitzunehmen. „Diese falsch verstandene Tierliebe macht Wildtiere, selbst bei Berührung, tatsächlich zu Waisen und führt schlimmstenfalls zum Tod“, teilt Marion Parusel, Obfrau für Öffentlichkeitsarbeit der Jägerschaft Salzgitter, mit. Hafte Menschengeruch am Nachwuchs, verstoße die Ricke oder auch die Häsin ihr Junges. Die wenigsten jungen Tiere seien zudem verlassen. Der Nachwuchs liege regungslos und nahezu geruchlos gut getarnt im hohen Gras. Nur zum Säugen erscheine die Mutter und biete somit ihren Jungen optimalen Schutz vor Fressfeinden wie dem Fuchs. Dieser uralte Instinkt sichere den Kleinen das Überleben. „Es kann nicht oft genug darauf hingewiesen werden, keine Wildtierkinder, ob Rehkitz, Hase & Co., aber auch Wasservögel sowie Bodenbrüter, zu berühren, anzufassen oder mitzunehmen. Bei ungewöhnlichen Beobachtungen oder verletzten Tieren sollten die Polizei, der ortsansässige Jäger oder Förster informiert werden“, heißt es in der Mitteilung weiter. Und: Der Leinenzwang für Hunde gelte zudem noch bis zum 15. Juli.

