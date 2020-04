Diebe stehlen Möbel von Bar-Terrasse in Salzgitter

Tische und Stühle auf der Terrasse einer Shisha-Bar in der Straße An der Windmühle waren Ziel von Unbekannten, die in der Nacht zu Samstag einen Teil des Mobiliars stahlen. Die Möbel waren mit Stahlseilen gegen Diebstahl gesichert, teilt die Polizei mit. Hinweise zu Beobachtungen von verdächtigen Personen oder Autos erbittet die Polizei Salzgitter, (05341) 897-0.