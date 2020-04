Salzgitteraner Corona-Tagebuch: Ihr Hühnerlein kommet!

Tag 19: Andere legen sich dieser Tage Hundewelpen zu. Wir wollen Legehennen. Der Gedanke reift schon seit Monaten. Das Erdgeschoss des verwaisten Kindergartenhäuschens könnte der Stall für ein paar Hühner werden. Die Jungs sind Feuer und Flamme. Namen und Fütterungsplan stehen schon fast fest. Es fehlen nur noch die Tiere. Ähm... und der restliche Zaun und eine kleine Stalltür. Meine handwerklichen Fähigkeiten..., nun ja: Irgendwas fehlt ja immer. Sogar Werkzeug. Also, liebe Leser, wer hat Lust, Zeit und einen Akkuschrauber?

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung Ich willige ein, dass mich die BZV Medienhaus GmbH regelmäßig per E-Mail über Medienangebote (Digital und Print), Gewinnspiele, Leserreisen, Treueangebote, Meinungsumfragen, Veranstaltungen sowie Angebote aus dem Online-Shop per E-Mail informiert. Diese Einwilligung kann ich jederzeit per E-Mail, durch Nutzung des in den E-Mails enthaltenen Abmeldelinks, widerrufen.



Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Corona in Artikel Opt-In-Text * Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

Die Bezahlung ist gut... es locken frische Eier! Kleine Info an meine Nachbarn: Ich verschone Sie mit einem Hahn. Ein Schreihals in der Siedlung reicht. Kleine Info an dessen Besitzer: ich mag ihn, auch 6.04 Uhr, und er ermutigt mich zusätzlich zur geplanten Anschaffung.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit: Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Tag 20: Ostern rückt näher. Damit auch der Kinderwunsch nach dem Osterhasen. Ostern in der schönen Sächsischen Schweiz (meine Heimat) bei Oma und Opa haben wir abgesagt. Demnach werden die Osternester wieder in unserem Garten gesucht.

Der Bummel durch die Geschäfte fällt ja auch flach. So melde ich mich das erste Mal im Online-Shop bei unserem lokalen Spielzeugfachgeschäft an. Ich gehe in Gedanken die bekannten Regale durch und suche das ein oder andere im Browser. Ab in den virtuellen Warenkorb. Danke für Ihre Bestellung.

Drei „Kleinigkeiten“ werden nun nach Hause geliefert. Wow. Auch wenn mir der Schnack an der Kasse durchaus fehlt, so schnell war mein Einkauf in Sachen Spielzeug noch nie!

Corona in Salzgitter und Umland – Was Sie jetzt wissen müssen