Geschlossenes Mütterzentrum Salzgitter: Hilfe gibt’s dennoch

Hier ist er vor der Coronakrise täglich zum Frühstück ein- und ausgegangen. „Es war mein zweites Zuhause. Nun muss man erstmal überlegen, was man den ganzen Tag so macht“, lacht Hubert. Die Begegnungsstätte an der Braunschweiger Straße ist seit 17. März geschlossen. Doch hinter den Türen arbeiten noch viele. Der Bereich Öffentlichkeitsarbeit versorgt die Kinder und Familien täglich online über die Facebookseite mit Tipps und...