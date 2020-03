Corona – und was machen Sie jetzt?

Das öffentliche Leben in Salzgitter liegt am Boden. Hätte mir jemand vor einer Woche prophezeit, dass wir hier bei uns in der Stadt nahezu italienische Verhältnisse haben und kaum noch etwas geht – ich hätt’s nicht für möglich gehalten. Zugleich ärgere ich mich so richtig. Nicht etwa darüber, dass Schulen und Kindergärten geschlossen haben und meine Frau und ich – wie so viele andere Eltern – nun kreative Lösungen finden müssen, wie...