Salzgitteraner Märchenbühne spendet an „Wärmestube“

Große Überraschung am Frühstückstisch der „Wärmestube“ in der St.-Josef-Gemeinde in Lebenstedt: Nach allen Aufführungen ihres diesjährigen Weihnachtsmärchens „König Drosselbart“ überreichten Prinzessin Isabella (Meike Hanisch) und ihre Freundin Iris (Tabea Eschemann) von der Märchenbühne des Gymnasiums Salzgitter-Bad dort einen 500-Euro-Scheck an das Helfer-Team, heißt es in einer Mitteilung. Spielleiter Hans-Günter Gerhold: „Wir machen so vielen Kindern mit unseren Aufführungen eine Freude, deshalb wollen wir gerade auch für die spenden, die häufig wenig Grund zum Freuen haben.“ Leiterin Elisabeth Kolb bedankte sich herzlich für die Spende: „Ohne solche Spenden könnten wir nicht jeden Tag ein Frühstück für die Menschen hier im Viertel anbieten.“

Wie schön es ist, anderen eine Freude zu machen, konnten auch die jungen Schauspieler erfahren, die das Weihnachtsstück wieder vor etwa 2000 begeisterten Kindern gespielt haben.