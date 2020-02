Einladung zum Leserforum: Wie sicher ist Salzgitter?

Schwere Straftaten im Raum Salzgitter sorgen immer wieder für Schlagzeilen. Erst vor wenigen Tagen wurde ein 34-Jähriger wegen eines heimtückischen Mordes in Lebenstedt zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Aber ist das Leben in Salzgitter trotz solcher extremer Gewalttaten grundsätzlich sicher? Darf ich mich jederzeit und überall in der Stadt auf die Straße trauen? Hat die Polizei in Salzgitter alles im Griff? Antworten auf...