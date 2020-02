Es gibt Tage, es sind sehr wenige an der Zahl, an denen einem nicht spontan in dem Sinn kommt, worüber an dieser Stelle zu schreiben wäre. Dann hilft das, was wohl nahezu jedem hilft: eine Pause an der frischen Luft. Denn draußen passiert ja auch immer irgendwas. 20 Minuten später hatte ich die Qual der Wahl. Sollte ich etwa schreiben über den Autofahrer, der noch einmal extra Gas gab, um durch eine große Regenpfütze zu fahren – und ich glücklicherweise noch rechtzeitig wegspringen konnte? Oder sollte ich schreiben über die Kälte, die ich an den Händen verspürte, weil ich dummerweise meine Handschuhe für den Spaziergang vergessen hatte? Oder über den jungen Mann, der achtlos eine Getränkedose wegwarf? Denn das ist ja weder gut für die Umwelt, noch für den Geldbeutel. Da könnte er ja auch gleich 25 Euro-Cent auf die Straße werfen. Sie merken, ich habe mich gleich für alle diese kleinen Geschichten entschieden. Und schließe mit meiner Lieblingsbegebenheit ab. Denn die Qual der Wahl hatte ich auch noch am Geldautomaten. 100 Euro wollte ich gerne haben. Der Automat bot mir derweil an, den Mindestbetrag von 20 Euro zu wählen. Oder mich für den Höchstbetrag zu entscheiden. Erstaunlicherweise waren das wiederum 20 Euro. Ich entschied mich, zu gehen, mich in der Redaktionsstube aufzuwärmen und diese Zeilen zu schreiben.

