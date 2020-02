Feuerwehr Salzgitter-Bad rückt zu 101 Einsätzen aus

„Ihr habt mit dem Großbrand im April in der Altstadt 101 Einsätze optimal abgearbeitet. Dafür sage ich danke“, so Staab während der Jahresversammlung.

Eine weitere Aufgabe habe die Wehr mit dem Erhalt des neuen Gerätewagens Logistik als Fachzug Wasserförderung Süd übernommen. „Wir sind bei jedem Einsatz im Schnitt mit 10,2 Kameraden und 5,2 Atemschutzgeräteträgern vor Ort. Wir haben 4465 Dienststunden und 964 Einsatzstunden abgeleistet.“ 26 Kameraden hätten an Lehrgängen auf Landes- und Stadtebene teilgenommen“, erklärte Gruppenführer Rene Gurczynski. Die Wehr verfüge über 183 Mitglieder. Davon seien 71 aktiv (davon 11 Fachberater), 5 in der Altersabteilung, 72 fördernd, 16 in der Jugendwehr, 19 in der Kinderfeuerwehr. Aus der vor zwei Jahren gegründeten Kinderfeuerwehr „Sölter Löschhunde“ wurden sieben Kinder in die Jugendwehr übergeben. Zum Feuerwehrmann- beziehungsweise -frauanwärter wurden Gina Gurzynski, Kamil Majecherk, zum Feuerwehrmann Tommy Rogge, zur Oberfeuerwehrfrau/-mann Kerstin Behrens, Tobias Kott, Christian Belger befördert.

Für vieljährige Mitgliedschaft erhielten Roland Staab (25 Jahre, fördernd), Björn Auen, Sebastian Becker (20 Jahre, aktiv) und Michael Möch (30 Jahre, aktiv) eine Urkunde vom stellvertretenden Leiter des Fachdienstes Martin Mann. Zum Feuerwehrmann des Jahres wurde Oliver Ludolph mit einer Medaille ausgezeichnet.

Die Neuwahlen des Kommandos erbrachten folgendes Ergebnis: stellvertretender Ortsbrandmeister Michael Mönch, Kassenwart Dennis Pütz-Mische, Schriftwart Tobias Kott, Gerätewart Andreas Schadow, Sicherheitsbeauftragter Christian Nowak.

Die Vorbereitungen für die Jubiläumsfeierlichkeiten anlässlich des 150-jährigen Bestehens der Wehr in Verbindung mit dem 72. Stadtfeuerwehrtag vom 9. bis 11. Juli 2021 auf dem Festplatz am Schützenplatz sind angelaufen. „Einen Festwirt haben wir schon. Wir wollen richtig feiern. Wir werden nur einmal

150 Jahre“, beendete Staab die Jahresversammlung.