Kennzeichen an Mercedes in Salzgitter-Bad gestohlen

Bei einer Verkehrskontrolle am Samstagabend in der Straße Am Freibad in Salzgitter-Bad hat die Polizei festgestellt, dass die Autokennzeichen, die sich an einem Mercedes CLK befanden, eine Woche zuvor in Braunschweig von einem geparkten PKW entwendet worden waren. Für den Mercedes bestand außerdem kein Versicherungsschutz. Gegen den 25-jährigen Fahrer sowie die 32-jährige Halterin, die sich ebenfalls im Fahrzeug befand, wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Kennzeichen wurden sichergestellt.