Flitzende Karten

Am Wochenende haben wir mit Freunden Karten gespielt. Die Karten waren nigelnagelneu, ein Geschenk einer Freundin, die besonders stark auf Sauberkeit Wert legt. Auf der Verpackung stand noch „mit besonders guten Gleit-Eigenschaften“, wobei sich mir die Frage stellte, ob das ein Kriterium für Karten ist. Egal. Jedenfalls witzelten wir, dass man die bestimmt auch in die Waschmaschine tun könne, und sie sogar unbeschadet den Trockner überleben würden. Und tatsächlich: Jedem glitschte beim Mischen mindestens einmal der Kartenhaufen aus der Hand, und die ausgeteilten Karten flitzten beim Austeilen nur so über den Tisch. Und dann, es musste ja passieren, flog beim Mischen ein ganzer Haufen unter die schwere Anrichte, die quasi nur einen hauch Zwischenraum zwischen Boden und Anrichten-Boden bot. Keine Chance, die Glitschkarten wieder hervorzuholen. Macht aber nichts.

Diskutieren Sie auf Facebook unter Salzgitter Zeitung oder mailen Sie an