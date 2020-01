Schloss Salder zeigt Werke von Christoph Rust

Die Ausstellung von Sonntag, 26. Januar, bis Sonntag, 1. März, hat den Titel „Quellcode“ und gibt einen Überblick über sein Schaffen der vergangenen zehn Jahre, heißt es in der Pressemitteilung.

Den „Quellcode“-Blick richtet Rust, von 2001 bis 2016 Professor für Ästhetik und Kommunikation an der Fachhochschule Bielefeld, demnach neben dem Ursprung der digitalen Codes auch auf sein eigenes Bildprogramm, in dem er „die Welt der Pflanzen und den freien Umgang mit der Farbe den Gebilden und Algorithmen der virtuellen Welt gegenüberstellt“.

Der Künstler beruft sich in seinen Arbeiten auf den expressionistischen Romantiker Franz Marc: Dieser sprach zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts davon, dass Malen bedeute, die Dinge an einen andern Ort zu überführen – nämlich an den geistigen, damit dann zu ihrem „wahren Sein“.

Diesen Gedanken spiegeln laut Ankündigung viele Bilder der Ausstellung wider – unter anderem das Vexierbild „NSU – das Gras wächst...“. Erst beim zweiten Blick erkenne der Betrachter hier das unter Bambusblättern halb verborgene Hakenkreuz.

Rust habe für seine Präsenz auf Schloss Salder zudem Rauminstallationen entworfen, darunter die Bodenarbeit „Delta“ sowie eine mehrteilige Installation für den Treppenaufgang zum Obergeschoss. Der Künstler stelle nicht nur seine Werke aus, sondern biete auch Vorträge und Führungen an.

So gehe Rust am Donnerstag,

6. Februar, in seinem um 19 Uhr beginnenden Beitrag etwa auf das Thema „Kunst und Politik – zwei ungleiche Schwestern“ ein. Zudem wird er am Sonntag, 1. März, ab 11.15 Uhr in „Die Reise zu den Nasca-Linien in Peru“ von seinen Eindrücken sowie Inspirationen berichten, die er auf der Peru-Reise für sein weiteres Schaffen gewonnen habe. Führungen durch die Ausstellung gibt er derweil am Sonntag, 16. und 23. Februar, jeweils ab

11.15 Uhr.

Zu „Quellcode“ erscheint ein Katalog mit Texten von Heinz Jahn und Wilfried Köpke von der Hochschule Hannover: Museum Schloss Salder, (05341) 8394613, sowie

stephanie.borrmann@stadt.salzgitter.de