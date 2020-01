Salzgitteraner Kinderbuchwoche startet am 18. Januar

Alle Jahre wieder beendet die Stadtbibliothek der Stadt Salzgitter gemeinsam mit vielen Schulen das erste Schulhalbjahr mit der Kinderbuchwoche. Die Mitarbeiter der Stadtbibliothek hatten laut Mitteilung der Stadt den Kooperationsschulen angeboten, Lesungen mit bekannten Autoren in ihren Schulen zu veranstalten. „Lesungen mit Autoren in Salzgitteraner Schulen erfreuen sich großer Nachfrage und Beliebtheit. Sie ermöglichen die lebendige Begegnung von Schülern mit Schriftstellern, führen zur Auseinandersetzung mit zeitgenössischer Literatur und können so ganz wesentlich zur Entwicklung der Lese- und Schreibmotivation der Heranwachsenden beitragen“, so die stellvertretende Fachdienstleiterin Barbara Henning.

Startschuss für die Kinderbuchwoche ist am Samstag, 18. Januar, in der Grundschule Sonnenberg mit Katja Frixe, Autorin der Kinderbuchreihe „Der zauberhafte Wunschbuchladen“. Weitere Autoren wie Nikola Huppertz, Carola Becker oder Nina Weger (bekannt unter anderem durch die Kinderbuchreihe „Club der Heldinnen“) lesen in weiteren Schulen.

Durch die Unterstützung des Friedrich-Bödecker-Kreises sind insgesamt 24 Lesungen ermöglicht worden. Der Verein fördert, so heißt es in der Mitteilung weiter, bundesweit in Deutschland das Lesen.