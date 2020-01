Salzgitteraner Verein Steterkult macht sich Zukunftssorgen

Das Programm von Steterkult geht in die nächste Runde. Am Sonntag, 19. Januar, wird das Kulturjahr amüsant eingeläutet. Ab 17 Uhr beginnt das „Ehekabarett: Lachen ohne Scham“ mit Gerd Normann. Sein Programm „Willi & Lisbeth zerreden ihr Frühstücksei!“ handelt von einer Sammlung skurriler Alltagsgespräche eines älteren Ehepaares. „Damit fangen wir gut an, und es wird sicher ein ganz amüsantes Programm“, berichtet Vorsitzende Ulrike...