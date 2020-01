In Salzgitter-Bad musste die Feuerwehr am frühen Samstagmorgen zu einem Brand ausrücken (Symbolbild).

Drei Verletzte bei Feuer in Mehrfamilienhaus in Salzgitter-Bad

In einem Wohnhaus in Salzgitter-Bad ist es aus bisher ungeklärter Ursache am frühen Samstagmorgen zu einem Brand gekommen. Das berichtet die Polizei. Demnach brach das Feuer gegen 6 Uhr in der Küche einer Wohnung im Obergeschoss aus.

Feuer in Salzgitter-Bad – drei Bewohner verletzt

Die beiden 80-jährigen Bewohner konnten den Brand der Feuerwehr melden und die übrigen Bewohner des Hauses mit fünf Mietparteien rechtzeitig warnen. Alle können das Haus verlassen, die beiden 80-Jährigen und ein 63-jähriger Nachbar erleiden allerdings eine Rauchgasvergiftung. Ein Rettungswagen bringt sie ins Klinikum.

Geschätzter Sachschaden: 80.000 Euro

Rund 50 Kameraden der Berufsfeuerwehr Salzgitter und der freiwilligen Feuerwehr Salzgitter-Bad sind im Einsatz. Für die Löscharbeiten müssen sie das Dach des Mehrfamilienhauses teilweise abdecken. Insgesamt schätzt die Polizei den Sachschaden auf rund 80.000 Euro. Für die Ermittlungen zur Brtandursache hat die Polizei die Wohnung beschlagnahmt.