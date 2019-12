Überreste des Automaten lagen noch am Dienstagmorgen auf dem Gehweg.

Lebenstedt. Die lautstarke Detonation weckt zahlreiche Anwohner mitten in der Nacht. Die Täter sind flüchtig.

Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten in Lebenstedt

Ein ohrenbetäubender Lärm riss zahlreiche Salzgitteraner in der Nacht von Montag auf Dienstag aus dem Schlaf: Unbekannte Täter sprengten einen Zigarettenautomaten in Lebenstedt in der Straße „Am Schölkegraben“.

Gesprengter Automat fliegt bis zu vier Meter weit

Der Automat war an einer Hauswand befestigt und wurde durch die Sprengung von der Wand gerissen. „Der Automat ist bis zu vier Meter weit geflogen“, sagte Polizeisprecher Matthias Pintak. Mehrere Anwohner hätten den Vorfall, der sich gegen 2.45 Uhr ereignete, der Polizei gemeldet und mitgeteilt, dass sie mehrere Verdächtige gesehen hätten. Bei Eintreffen der Polizei waren die mutmaßlichen Täter bereits geflohen.

Gebäude wurde nicht stark beschädigt

Die Polizeibeamten fanden auf dem Gehweg Geldmünzen und Zigarettenschachteln. Das Gebäude, in dem sich ein Schnellimbiss befindet, wurde scheinbar nicht stark beschädigt. Am Dienstagmorgen fanden sich noch Splitter und Reste des gesprengten Automaten vor dem Haus. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei unter Tel: (05341) 18970 entgegen.