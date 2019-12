Der Unfall ereignete sich an der Ecke Mjuseumstraße.

Salder. Insgesamt sind drei Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei mit mindestens 6000 Euro.

24-Jähriger bei Unfall in Salder leicht verletzt

Ein Unfall hat sich laut Polizei am Samstag gegen 15.15 Uhr in Salder ereignet. Ein 30-Jähriger aus Bad Grund habe mit seinem Auto von der Straße Vor dem Dorfe nach links in die Museumstraße einbiegen wollen und habe das entgegenkommende Auto eines 24-Jährigen aus Langelsheim übersehen. Im Einmündungsbereich sei es zum Zusammenstoß gekommen. Eine 53-Jährige aus Salzgitter habe das zu spät bemerkt und sei auf das Fahrzeug des Mannes aus Bad Grund aufgefahren. Der 24-Jährige aus Langelsheim sei leicht verletzt worden, der Gesamtschaden betrage mindestens 6000 Euro.