Lebenstedt. Unbekannte haben am Mittwoch gegen 19.10 und 19.30 Uhr zwei Müllcontainer in Salzgitter Brand gesetzt.

Unbekannte zünden zwei Container in Salzgitter an

Der eine stand demnach an der Ludwig-Erhard-Straße, der andere an der Martin-Luther-Straße. Beide Brände habe die Feuerwehr schnell unter Kontrolle gehabt. Die Täter konnten noch vor Eintreffen der Polizei in unbekannte Richtung fliehen. Hinweise: (05341) 18970.