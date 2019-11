Polizei kontrolliert in Steterburg: 36 Verstöße

„Hintergrund dieser Beschwerden ist eine offensichtlich sinkende Verkehrsmoral“, teilt die Polizei mit. Insbesondere Parkverstöße im Bereich von Grünflächen, in Kurven und auf Gehwegen seien häufig zu beanstanden. Oftmals hätten Rettungskräfte keine Möglichkeit mehr, zum Einsatzort zu gelangen.

Im Kontrollzeitraum, am Samstag zwischen 16.30 und 23.30 Uhr am Pappeldamm und angrenzenden Straßen in Steterburg, kam es demnach zu 36 Ordnungswidrigkeiten. Der Schwerpunkt lag laut Polizei im Bereich der Parkverstöße. Weiterhin stellte die Polizei bei einem Fahrzeugführer einen Atemalkoholwert von 1,5 Promille fest.

Die Polizei kündigt an, dass in absehbarer Zeit Kontrollen dieser Art wiederholt werden und appelliert an die Einhaltung der Verkehrsvorschriften.