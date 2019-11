Auto ausgebremst: Salzgitteraner schlägt Peiner ins Gesicht

Reppner. In Reppner ist es zu einer Schlägerei zwischen zwei Autofahrern gekommen. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

In der Folge eines Streitgesprächs aufgrund einer Verkehrssituation hat ein Unbekannter nach Polizeiangaben am Dienstag gegen 7.45 Uhr mit seinem BMW einen 50-jährigen Fahrzeugführer aus Peine ausgebremst. Tatort war der Külzenberg in Reppner, wo beide Fahrzeuge zum Stehen gekommen seien. Fahrer und Beifahrer seien aus dem BMW ausgestiegen und sollen den Peiner beschimpft haben. Daraufhin habe der BMW-Fahrer den Peiner ins Gesicht geschlagen und auf ihn eingetreten. Im Anschluss sei der unbekannte Täter geflüchtet.

Das Opfer habe den Mann wie folgt beschrieben: etwa 175 bis 180 Zentimeter groß, etwa 25 bis

30 Jahre alt, ein Schlangentattoo an der linken Halshälfte.

Der Peiner begab sich nach der Tat ins Klinikum Salzgitter, wo er stationär aufgenommen worden sei. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Salzgitter in Verbindung zu setzen: (05341) 18970.