Untreue-Prozess gegen Rektor aus Salzgitter wird fortgesetzt

Am heutigen Donnerstag wird der Untreue-Prozess vor dem Landgericht Braunschweig gegen den früheren Rektor der Lebenstedter Hauptschule an der Klunkau fortgesetzt. Dirk H. (54) wird zur Last gelegt, rund 170.000 Euro aus den Kassen der Schulen auf eigene Konten umgeleitet zu haben. Der seit...