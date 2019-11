Thieder Bürgerinitiative befürchtet Neuauflage der Inge-Pläne

Werden die Pläne für das einst bei Thiede geplante Industrie- und Gewerbegebiet für Salzgitter und Braunschweig (Inge) wieder aufgerollt? Der FDP-Kreisverband hat dies bereits gefordert, die Gegner befürchten es. So war das Millionen-Vorhaben wichtigstes Thema bei der jüngsten Hauptversammlung der Bürgerinitiative „Nein zum Industriegebiet Salzgitter/Braunschweig“ (BI) im Dorfgemeinschaftshaus in Üfingen. Am Treffen nahmen auch der...