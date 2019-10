MAN erwartet Rekord bei „Truck in a box“

Der LKW-Bausatz „Truck in a box“ ist in diesem Jahr ein absoluter Renner bei MAN Salzgitter. Rund 9.000 CKD (completely knocked down), also in Teile zerlegte LKW, die in Spezialfolie und Kisten verpackt in alle Welt verschickt werden, um am Empfängerort zusammengesetzt zu werden, verlassen in...