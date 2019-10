Ausgezeichnetes Projekt will Salzgitteraner Natur nahebringen

Initiiert durch das Bundesumweltministerium und das Bundesamt für Naturschutz wurde diese durch Stadtrat Dirk Härdrich an Roswitha Krum, Leiterin des zuständigen Fachdienstes Kinder, Jugend und Familie, mit den besten Glückwünschen übergeben.

Zur Auszeichnung waren auch das Team des Projektes „Natur erleben für Eltern und Kinder“, der Fachdienstleiter Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz, Bernd Waldmann, sowie Kinder mit Erzieherinnen des Familienzentrums Christ König und Familienangehörige der Projektinitiatorin gekommen.

Die biologische Artenvielfalt weltweit nimmt ab. Deshalb haben die Vereinten Nationen das aktuelle Jahrzehnt zur UN-Dekade Biologische Vielfalt ausgerufen. In Deutschland wird die UN-Dekade im Auftrag des Bundesumweltministeriums mit dem Bundesamt für Naturschutz umgesetzt. Dazu existiert eine Geschäftsstelle, die neben Medienarbeit auch einen Wettbewerb für UN-Dekade-Projekte und -Beiträge anbietet. Besonders gute Projekte werden von einer Expertenjury auf Grundlage transparenter Kriterien ausgewählt und öffentlichkeitswirksam vorgestellt, heißt es in der Pressemitteilung. Ausgezeichnete Projekte dürften für zwei Jahre den Titel „Ausgezeichnetes UN-Dekade-Projekt“ führen.

In Salzgitter wurde eben besagtes Projekt „Natur erleben für Eltern und Kinder“ des Fachdienstes Kinder, Jugend und Familie „auf Grund seines Vorbildcharakters“ für eine solche Auszeichnung ausgewählt. Ziel ist es, so Härdrich, „Kinder und Familien in die Natur zu bringen und die Umwelt erlebbar zu machen. Kinder, Jugendliche und Erwachsene sollen das Gefühl dafür bekommen, ein Teil der natürlichen Kreisläufe zu sein. Es soll gemeinsame Freizeitaktivitäten der Familie in der Natur fördern, Natur, Umwelt und biologische Vielfalt greifbar machen“.

Das Projekt laufe in Salzgitter seit 2012 und sei ein Teilprojekt der „Frühen Hilfen“ des Familienservices der Stadt Salzgitter. Es werde Salzgitters Familien, darunter auch denen, die an Kindergärten, Familienzentren, Familienkitas, dezentralen Familienservicestellen, Tagespflegeeinrichtungen und Horten angebunden sind, kostenfrei angeboten. Der aktuelle Fokus des Projektes liege auf den Themen „Natur mit allen Sinnen entdecken und erfahren“, „natürliche Lebensweisen“ und „Umweltschutz“.

Begleitet von extra für Wald- und Wildnispädagogik geschultem Personal fänden die Angebote, abhängig von Anfragen, mehrmals im Monat in regionalen Forsten und Naherholungsgebieten statt. Je nach Gruppe würden während der Ausflüge spannende sowie bedürfnisorientierte Aktivitäten und Experimente angeboten, die die Lebensräume Wald und Wildnis zum bleibenden Erlebnis werden ließen. Zum Beispiel gehe es um Bäume als Lebensraum, den Wald und Tierarten und deren Lebensweisen.