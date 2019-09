Salzgitteraner Band Good & Dry feiert Geburtstag

Am Samstagabend begeisterten er und seine Bandkollegen das gespannte Publikum mit feinstem Bluesrock im „Good & Dry“-Stil. Bereits deutlich vor Konzertbeginn waren die besten Plätze in der Kniki belegt, um perfekte Sicht auf die Bühne zu haben. 30 Jahre „Good & Dry“ haben in der Region ihre...