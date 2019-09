Lebenstedt. Fassade und Glaswände eines Gartencenters, so die Polizei Salzgitter, sind großflächig mit Graffitis beschmiert worden.

Unbekannte beschmieren Gartencenter in Lebenstedt

Zur genauen Tatzeit an der Konrad-Adenauer-Straße kann sie keine Angaben machen: Es müsse aber vor dem 9. September gewesen sein. Der Schaden wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lebenstedt in Verbindung zu setzen: (05341) 18970.